Число жертв при теракте на вокзале в Пакистане увеличилось до 24 человек

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen
Количество погибших при теракте на вокзале в пакистанском городе Кветта увеличилось до 24-х. Ещё 46 человек получили ранения.
Об этом сообщает местное издание Dawn со ссылкой на данные городского управления полиции. По уточнённой информации, взрыв на станции произошёл около 8:25 по местному времени (6:25 — по московскому). Это случилось незадолго до того, как поезд Jaffer Express должен был отправиться из Кветты в Пешавар. Террорист-смертник вошёл в здание вокзала и привёл в действие взрывное устройство рядом с кассами, где всегда собирается много народу.
Комиссар полиции Кветты Хамза Шафкат отметил, что, кроме мирных граждан, погибли также сотрудники правоохранительных органов. Ответственность за теракт взяла на себя запрещённая в Пакистане военизированная группировка «Армия освобождения Белуджистана». Шафкат призвал граждан не отправляться к месту взрыва или в больницы, где размещены раненые, так как в подобных случаях всегда существует риск повторных взрывов. По его словам, город сейчас оцеплен, а любые собрания запрещены.
Читайте также:
Путин выразил соболезнования Пакистану из-за теракта в Кветте
Пакистанские талибы* похитили российского путешественника и требуют выкуп
Появились подробности о теракте в Анкаре
Александр Бойцов