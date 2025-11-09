Число жертв тайфуна «Калмаэги» на Филиппинах достигло 224

09 ноября 2025, 09:14

Фото: iStock/Elen11

Число жертв тайфуна «Калмаэги» на Филиппинах выросло до 224 человек, еще 129 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает GMA News, ссылаясь на управление гражданской обороны республики.