Число жертв тайфуна «Калмаэги» на Филиппинах достигло 224
Число жертв тайфуна «Калмаэги» на Филиппинах выросло до 224 человек, еще 129 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает GMA News, ссылаясь на управление гражданской обороны республики.
Большинство погибших приходится на остров Себу — там подтвердили смерть 158 человек. Всего пострадавших насчитывается 526. Из-за стихии эвакуировали около 387 тысяч жителей. В 53 населенных пунктах объявили чрезвычайное положение, многим пришлось оставить свои дома.
Президент Фердинанд Маркос-младший объявил о введении в стране режима национального бедствия.
О пострадавших гражданах РФ информации нет. Однако всем россиянам, находящимся в республике, диппредставительство посоветовало не выходить на улицу и воздержаться от поездок в зоны возможных наводнений и оползней.
