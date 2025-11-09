В Таиланде перевернулся автобус с туристами: пострадали 39 человек
В провинции Лампанг (Таиланд) произошло серьёзное ДТП с туристическим автобусом, в результате которого пострадали 39 человек. Об этом сообщили местные СМИ.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением, из‑за чего транспортное средство опрокинулось.
Часть пассажиров получила травмы и оказалась заблокированной внутри автобуса. Спасатели оперативно прибыли на место аварии и оказали необходимую помощь. Всех пострадавших доставили в больницу. По имеющейся информации, один из них находится в тяжёлом состоянии.
Местные службы проводят расследование обстоятельств ДТП. Уточняются детали происшествия, включая возможные причины потери управления водителем.
Читайте также: