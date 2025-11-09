В Таиланде перевернулся автобус с туристами: пострадали 39 человек

09 ноября 2025, 06:27

Почти 40 человек пострадали в аварии с туристическим автобусом в Тайланде

Фото: Telegram / @rentv_news

В провинции Лампанг (Таиланд) произошло серьёзное ДТП с туристическим автобусом, в результате которого пострадали 39 человек. Об этом сообщили местные СМИ.