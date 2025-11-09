Врачи рассказали о состоянии выжившего под лавиной на Камчатке
Найденный после схода лавины на Агинском золоторудном месторождении геолог находится в среднетяжелом состоянии. Об этом сообщили в Телеграм-канале Минздрава Камчатского края.
У мужчины диагностировано общее переохлаждение. Ради эвакуации пострадавшего местные власти направили спасательный вертолет из Петропавловска‑Камчатского в Мильково, куда геолога доставят на автомобиле.
«Планируется, что оттуда мужчину эвакуируют на вертолете в краевую столицу, где ему будет оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.Ранее в Камчатском крае произошел сход лавины, в результате чего одного человека объявили пропавшим без вести. Вскоре мужчину обнаружила поисковая группа.