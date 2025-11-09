Достижения.рф

В Южной Корее затонуло судно из Китая, на борту которого находились 11 человек

«Ренхап»: В Южной Корее затонуло рыболовецкое судно из Китая, три моряка пропали
Фото: iStock/Susann Guenther

Недалеко от побережья Южной Кореи перевернулось и затонуло рыболовецкое судно из Китая. Об этом сообщает агентство «Ренхап».



Инцидент произошел в международных водах в 80 километрах от юго-западного острова Гагео. Всего на борту находились 11 членов экипажа. Шестерых из них подобрало другое судно, оказавшееся поблизости.

Сотрудники береговой охраны обнаружили двух моряков, у которых остановилось сердце, и доставили их в больницу. Поиски еще троих продолжаются совместными усилиями южнокорейских и китайских профильных служб.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области в реке Дон столкнулись два теплохода.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0