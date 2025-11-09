В Южной Корее затонуло судно из Китая, на борту которого находились 11 человек

09 ноября 2025, 08:37

«Ренхап»: В Южной Корее затонуло рыболовецкое судно из Китая, три моряка пропали

Фото: iStock/Susann Guenther

Недалеко от побережья Южной Кореи перевернулось и затонуло рыболовецкое судно из Китая. Об этом сообщает агентство «Ренхап».