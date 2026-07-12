Число жертв землетрясения в Венесуэле выросло до 4 490 человек
Число погибших при двойном землетрясении в Венесуэле достигло 4 490 человек. Об этом сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.
Днём ранее Родригес информировал о 4 333 погибших. Сейчас, согласно сводке, которую опубликовал спикер, стихия повредила 856 зданий, из них 190 полностью разрушились. Сейсмологи зарегистрировали 1 202 афтершока.
В работах по ликвидации последствий участвуют 31 837 сотрудников экстренных служб, более 30 тысяч волонтёров и 2 422 иностранных спасателя. Следует отметить, что Россия направила в Венесуэлу 22 тонны гуманитарной помощи. Груз включает продукты питания, палатки, инженерное оборудование и предметы первой необходимости.
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