«Звал как котёнка»: Полуголый россиянин с электрошокером напал на прохожего

12 июля 2026, 20:04

Житель Уфы угрожал прохожему электрошокером и преследовал его

Фото: Istock/marietjieopp

В Уфе местный житель в неположенном виде вышел на улицу с электрошокером и стал угрожать прохожим. Об этом информирует Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».





По словам потерпевшего, он находился на перерыве и стоял у подъезда. Оттуда появились мужчина в шортах и девушка. Сначала он схватил её за шею во время разговора, а затем направился к парню. Внезапно он перешёл к угрозам убийством.

«Неадекват напал на меня с шокером, угрожал убийством, бежал за мной. Я убежал. Спустя полчаса он вновь появился, переоделся. Начал подзывать как котёнка со словами: «Если не убежишь, я тебя не трону. Подойди-ка», — рассказал пострадавший.