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ЖК в Москве затопило фекалиями из-за кошачьего наполнителя

Фото: Istock/unclepodger

В московском жилом комплексе на Нагатинской улице произошёл коммунальный коллапс из-за кошачьего наполнителя. Об этом информирует Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».



Выяснилось, что один из жильцов верхних этажей три года смывал содержимое лотка в унитаз, и стояк окончательно забился. Управляющая компания всё это время игнорировала жалобы.

Когда хозяева одной из квартир уехали, соседи заметили воду под дверью. Внутри всё оказалось залитым фекалиями и использованным наполнителем. Пострадавшие уже отдали 30 тысяч рублей за клининг.

Впереди дезинфекция за 40 тысяч и замена разбухшего паркета. Деревянную входную дверь тоже придётся выбросить — она пропиталась нечистотами. Владельцы планируют судиться с коммунальщиками и с виновным соседом. Его личность сейчас устанавливают.

Ольга Щелокова

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