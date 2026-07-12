Число жертв наводнения в Бангладеш превысило 50 человек
Количество погибших при наводнении в Бангладеш превысило 50 человек. Об этом информирует издание Business Standard.
В публикации отмечается, что ситуация в семи районах на юго-востоке и северо-востоке страны продолжает ухудшаться.
Причинами стали затяжные ливни, подъём уровня воды в верховьях рек и оползни. На текущий момент число погибших достигло 51, ещё 39 человек пострадали непосредственно от наводнений или в результате связанных с ними происшествий.
Стихия затронула более миллиона жителей Бангладеш. Сообщается, что сильные дожди, спровоцировавшие паводки, начались 4 июля в области Чаттограм на юго-востоке страны. Позже вода пришла и в соседние районы.
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