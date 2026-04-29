Учительница физкультуры обезвредила ученика, принесшего в школу нож

В Новом Уренгое учительница физкультуры обезвредила школьника с ножом
В Новом Уренгое учительница физкультуры Дарья Куртева остановила 13-летнего ученика, который принес в школу нож. Об этом она рассказала URA.RU.
Педагог находилась в спортивном корпусе вместе с детьми, когда заметила оружие в руках подростка. По словам девушки, она не успела испугаться и сразу среагировала.
«Я не боялась, не было времени думать. Была первая мысль, что нужно как-то его обезвредить, чтобы не было никакого ЧП, чтобы он дальше не прошел», — вспоминает Дарья.Ранее она занималась дзюдо — это помогло ей обездвижить школьника. Сам нож у ученика забрал охранник. Директор школы настаивает на том, чтобы наградить педагога медалью. После инцидента Куртева вернулась к своим учительским обязанностям.
Прокуратура, в свою очередь, сообщила, что начала проверку соблюдения требований законодательства при организации профилактической работы в образовательном учреждении.