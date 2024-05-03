Член экипажа самолета с россиянами на борту потерял сознание во время полета

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Во время авиарейса Томск-Москва бортпроводник российской компании потерял сознание. Об этом сообщает телеграм-канал «Авиаторщина».
По информации портала, инцидент произошел на борту Airbus A320 neo. В этот момент на борту находилось 117 пассажиров.
Бортпроводнику была оказана медицинская помощь. Самолет продолжил следовать по маршруту. Причины, по которым мужчина внезапно потерял сознание, выясняются. В настоящее время он отстранен от полетов и проходит обследование.
Прежде сообщалось, что неадекватный пассажир ворвался в самолёт авиакомпании в аэропорту Сочи и потребовал, чтобы все легли. Мужчина угрожал подрывом воздушного судна. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Бортпроводнику была оказана медицинская помощь. Самолет продолжил следовать по маршруту. Причины, по которым мужчина внезапно потерял сознание, выясняются. В настоящее время он отстранен от полетов и проходит обследование.
Прежде сообщалось, что неадекватный пассажир ворвался в самолёт авиакомпании в аэропорту Сочи и потребовал, чтобы все легли. Мужчина угрожал подрывом воздушного судна. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова