Неадекватный москвич захватил в Сочи самолёт без пассажиров

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Неадекватный пассажир из Москвы ворвался в самолёт авиакомпании в аэропорту Сочи и потребовал, чтобы все легли. После этого он стал угрожать взрывом, а затем попытался устроить поджог.
Инцидент произошёл сегодня днём с бортом, который собирался вылететь из Сочи в Санкт-Петербург, сообщает телеграм-канал Mash. Примечательно, что людей в тот момент в самолёте не было, экипаж только готовился к приёму пассажиров. Из здания аэровокзала в Адлере выбежал 31-летний мужчина, ворвался в самолёт, стал требовать, чтобы все легли на пол. Затем он попытался воспользоваться зажигалкой и поджечь кресла.
Члены экипажа сначала самостоятельно пытались успокоить мужчину, затем подоспела охрана и скрутила бузотёра. В настоящее время хулигана допрашивают. Пока причина, побудившая его совершить акт агрессии, остаётся неизвестной. Возможно, ему нужна психологическая помощь.
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Александр Бойцов