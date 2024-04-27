ВСУ применили спортивный самолёт против российского БПЛА «Орлан»

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Украинские военные применили старый советский спортивный самолёт Як-52 для перехвата российского разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Орлан-10» в небе над Одесской областью.
На соответствующий ролик обратили внимание в телеграм-канале «Военный осведомитель». На записи виден спортивный самолёт, из которого ведётся стрельба по российскому дрону-разведчику. Скорее всего, в кабине за пилотом расположился автоматчик, который и вёл стрельбу. Использование легкомоторных тихоходных спортивных самолётов говорит о стремлении ВСУ максимально сэкономить средства противовоздушной обороны.
Спортивно-тренировочный Як-52 совершил свой первый полет в далёком 1979 году. Самолёт-моноплан с низко расположенным крылом оснащен девятицилиндровым двигателем М-14П мощностью 360 лошадиных сил. Максимальная скорость горизонтального полёта 270 километров в час.
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Александр Бойцов