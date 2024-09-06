Член комиссии от Минкульта Украины внезапно умерла при проверке храма

ВСУ несколько дней назад совершили покушение на бывшего мэра Энергодара Андрея Шевчика, который сейчас является сотрудником Запорожской АЭС. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев на пресс-подходе после встречи с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси.