Член комиссии от Минкульта Украины внезапно умерла при проверке храма

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Член комиссии от Министерства культуры и информационной политики Украины внезапно умерла во время проверки Богоявленского монастыря в Тернопольской области. Об этом сообщает местное издание «Срочно».
Отмечается, что это произошло накануне. Чиновница производила проверку состояния сохранности государственного имущества Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, собственно того самого Богоявленского монастыря. И в какой-то момент, по неизвестным причинам, она скоропостижно скончалась.
Издание пишет, что полицейские после проведения проверки не обнаружили следов насильственной смерти.
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