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В Ростовской области обнаружено тело полицейского в его автомобиле

06 сентября 2024, 12:48
Фото: istockphoto/blinow61

Фото: istockphoto/blinow61

Тело сотрудника полиции без признаков жизни было обнаружено в его личном автомобиле в Ростовской области. Он работал в отделе полиции № 2 МУ МВД России «Новочеркасское».


Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Ростовской области. Тело правоохранителя было найдено утром 6 сентября. По данному факту в настоящее время проводится проверка с целью установления всех обстоятельств и подробностей случившегося. Ведётся поиск возможных свидетелей.

По предварительной информации, озвученной в правоохранительных органах, сотрудник отдела полиции мог покончить с собой. Точная причина смерти станет известна после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.

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#полицейские
#ростовская область
#смерть
Установлена личность мужчины, открывшего стрельбу возле школы в Красноярске
06 сентября 2024, 12:59

Фото: istockphoto/adgafoto

Стала известна личность мужчины, открывшего стрельбу неподалёку от здания школы в Красноярске. Это 31-летний местный житель по имени Юрий.
По предварительным данным, стрелял дебошир из пневматической винтовки, передаёт телеграм-канал SHOT. Сейчас он забаррикадировался у себя дома на Аэровокзальной улице и ругается с полицейскими и росгвардейцами через дверь. Судя по невнятной речи, мужчина сильно пьян. Пока неизвестно, есть ли в квартире кто-то ещё, кроме стрелка.

Юрий по неизвестной причине открыл стрельбу в районе школы № 66 неподалёку от своего дома. В настоящее время школа закрыта на ремонт. К месту событий приехали полицейские и оцепили здание. Причины стрельбы станут ясны после задержания стрелка, если он будет в состоянии давать показания.

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#стрельба
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Британский генерал лишился звания из-за приставания к девушке в пьяном виде
Independent: британский генерал-майор лишился звания из-за приставания к девушке
06 сентября 2024, 12:50

Фото: iStock/ikholwadia

Британский генерал-майор, который нёс гроб покойного супруга королевы Елизаветы II, принца Филиппа, был лишён своего звания из-за домогательств к девушке в состоянии алкогольного опьянения. Об этом информирует газета Independent.
По данным издания, Джеймс Роддис сознался в том, что поцеловал девушку в губы без ее согласия. Произошло это, когда он возглавлял зарубежную военную делегацию.

Сторона обвинения утверждает, что военный выпивал с членами делегации, потом переместился в ресторан, а затем — в караоке-бар, где стал трогать за волосы некую девушку, а затем поцеловал ее.

Газета сообщает, что поведение Роддиса привело к обрушению его карьеры, на созидание которой он потратил 30 лет, а также получил множество наград.

«Он не понимал, что она хотела, чтобы он остановился, а когда он попытался поцеловать ее и ничего не получил в ответ, то извинился», — приводит издание слова защиты.

Как пишут СМИ, в июле Роддис подал в отставку по собственному желанию. Военного приговорили к шести месяцам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что гражданка РФ и США Ксения Карелина, арестованная в Екатеринбурге за финансирование ВСУ, признала вину. Уточняется, что Карелина переводила денежные средства на обеспечение деятельности украинских боевиков.

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#волосы
#всу
#рф
#бар
#ресторан
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Выстрелы прогремели около школы в Красноярске
Жители Красноярска сообщили о стрельбе около школы
06 сентября 2024, 12:44

Фото: iStock/blinow61

Жители Красноярска сообщили о звуках выстрелов в районе школы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Очевидцы сообщают, что неизвестный открыл стрельбу на Аэровокзальной улицы сблизи общеобразовательной школы №66. В настоящее время там скопились машины полиции.

Также правоохранители оцепили двор рядом с домом №7, а вход на территорию школы запрещён.

Днём ранее сообщалось, что молодой человек открыл огонь по полицейским вблизи посольства Израиля в Мюнхене. Во время задержания он был ликвидирован правоохранителями. Позднее выяснилось, что он являлся исламистом.

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#красноярский край
#школа
#стрельба
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Суд назначил 9 и 12 лет колонии обвиняемым в хищении средств Росгвардии
06 сентября 2024, 12:40

Фото: iStock/Michał Chodyra

Суд приговорил четверых из двенадцати обвиняемых по делу о хищении 262 млн рублей, которые были выделены Росгвардии на закупку спецтехники для портов в Арктике, к девяти и 12 годам тюрьмы, остальные фигуранты дела получили условные сроки. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным следствия, офицеры Росгвардии за взятку допустили поставку некачественных боевых катеров, а также закупку по завышенным ценам. Четверо из 12 фигурантов дела приговорены к 9 и 12 годам лишения свободы, остальные получили условные наказания, кроме того, все они должны будут выплатить многомиллионные штрафы.

Судебный процесс начался весной 2022 года. На скамье подсудимых оказались бывший руководитель отдела технической политики Главного управления вневедомственной охраны (ГУВО) Росгвардии Сергей Воробьев, его заместитель Александр Швецов, замначальника управления госзакупок Александр Жиляков, начальник отдела закупок Иван Макавеев и глава управления контрактной службы Сергей Рыжкин.

Кроме того, обвинения в злоупотреблении должностными обязанностями предъявлены еще нескольким сотрудникам Росгвардии.

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#штрафы
#продюсер
#воробьёв
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Неизвестные сожгли церковь в Житомирской области Украины
Храм УПЦ сожгли в Житомирской области Украины
06 сентября 2024, 11:27

Фото: istock/Vera Tikhonova

Православный храм подожгли неизвестные в селе Зеремля Житомирской области Украины. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ).
По предварительным данным полиции, причиной пожара стал целенаправленный поджог. Спасти храм не удалось, огонь почти полностью уничтожил церковь. УПЦ сообщает, что храм выгорел снаружи и внутри.

Закон о запрете религиозных организаций подписал президент Украины Владимир Зеленский 24 августа. УПЦ оказалась вне закона из-за подозрения в связях с Российской православной церковью. Жертвами репрессий на Украине стали десятки священнослужителей, закрывали даже церкви целиком. Это стало самым масштабным гонением на христиан в новейшей истории.

По поводу недопустимого отношения к церкви на Украине неоднократно высказывались мировые представители духовенства и политики. Глава Римско-католической церкви Папа Римский Франциск, говоря о «недавних законах», принятых на Украине, высказал опасения по поводу свободы верующих.

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#церковь
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#закон
#поджог
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#упц
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«Бородачи в тапочках» остановили участников СВО и угрожали оружием и должностями
Бородачи в тапочках угрожали оружием участникам СВО из «Эспаньолы»
06 сентября 2024, 11:16

Фото: iStock/Backiris

Неизвестные преградили путь колонне двигавшихся на задание участников СВО из добровольческой бригады «Эспаньола», угрожали им оружием и должностями. Об этом подразделение написало в своём Telegram-канале.
Отмечается, что 3 сентября бойцов атаковали неизвестные «бородачи в тапочках», которые утверждали о принадлежности к различным силовым структурам, включая Росгвардию и Следственный комитет.

Также в «Эспаньоле» добавили, что, в связи с угрозой, военным пришлось взять оружие наизготовку и приготовиться к обороне.

Причиной случившегося, как сообщили в подразделении ВС РФ, стал конфликт на фоне ранее произошедшего дорожного инцидента. В связи с этим представители «Эспаньолы» обратились лично к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с жалобой на нападение.

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#военные
#нападение
#следственный комитет
#конфликт
#оружие
#вс рф
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СК РФ возбудил уголовное дело против Максаковой* за призывы финансировать ВСУ
СК РФ возбудил уголовное дело против Марии Максаковой*
06 сентября 2024, 11:05

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении Марии Максаковой* за призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Напомним, что Максаковой* 47 лет. За свою жизнь она успела побывать в отношениях с известным авторитетом Владимиром Тюриным, выйти замуж за депутата Дениса Вороненкова, которого убили в Киеве в 2017 году, послужить в театре оперной певицей и поработать депутатом Госдумы от правящей партии «Единая Россия». После начала СВО Максакова* публично осудила решение российских властей, уехала на Украину и стала поддерживать ВСУ.

В августе прошлого года на своём YouTube-канале она опубликовала интервью украинскому телеканалу «Сейчас», в котором призывала людей финансировать ВСУ и дискредитировала цели СВО.

Днём ранее Следственный комитет России возбудил против неё уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государство. По неё Максаковой* грозит шесть лет тюремного заключения в случае возвращения в Россию.

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*признана Минюстом РФ иноагентом
#уголовное дело
#следственный комитет
#всу
#украина
#россия
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В РФ иностранца осудили на шесть лет за попытку примкнуть к террористам в Сирии
06 сентября 2024, 11:02

Фото: iStock/BrianAJackson

В России иностранца осудили на шесть лет колонии за попытку выезда в Сирию с целью участия в террористической деятельности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По информации Центра общественных связей ФСБ России, решением 2-го Западного окружного военного суда иностранный гражданин 1997 года рождения был признан виновным в совершении преступления, которое связано с организацией деятельности террористической организации и участием в деятельности такой организации.

Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет. Апелляция оставила этот приговор в силе. Решение военного суда вступило в законную силу.

Задержан мужчина был сотрудниками отряда пограничного контроля ФСБ РФ в международном аэропорту Внуково.

Ранее сообщалось, что гражданка РФ и США Ксения Карелина, арестованная в Екатеринбурге за финансирование ВСУ, признала вину. Уточняется, что Карелина переводила денежные средства на обеспечение деятельности украинских боевиков.

До этого суд в Еврейской автономной области (ЕАО) приговорил к пяти годам колонии строгого режима за госизмену студента из Биробиджана. Отмечается, что молодой человек передавал украинским спецслужбам данные о местах дислокации воинских подразделений в зоне спецоперации.

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Звезду девяностых обвинили в мошенничестве
Певца Mr. Credo обвинили в мошенничестве
06 сентября 2024, 10:01

Фото: iStock/blinow61

Популярного в девяностых и нулевых певца Mr. Credo обвинили в мошенничестве, пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что Александр Махонин (настоящее имя артиста) должен был принять участие в ретро-фесте в Астане и Алма-Ате 13-14 июля. С компанией Suarg Astana он договорился о размере гонорара, после чего без договоров и расписок (таково было условие артиста) ему передали средства.

В день проведения фестиваля Mr. Credo не прибыл на площадку, заявив, что у него просрочился паспорт России, из-за чего он не может пересечь границу. После того, как его попросили вернуть деньги, артист отказался, отметив, что организаторы якобы не выполнили часть условий из райдера. Организаторы, в свою очередь, утверждают, что все условия были выполнены.

Позднее компания Suarg Astana узнала, что артисту нельзя покидать Россию из-за долгов по налогам и штрафам.

В настоящее время Махонин выходит на связь, однако возвращать деньги по-прежнему отказывается.

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#мошенничество
#россия
#деньги
#артист
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