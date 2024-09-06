В Ростовской области обнаружено тело полицейского в его автомобиле

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Тело сотрудника полиции без признаков жизни было обнаружено в его личном автомобиле в Ростовской области. Он работал в отделе полиции № 2 МУ МВД России «Новочеркасское».
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Ростовской области. Тело правоохранителя было найдено утром 6 сентября. По данному факту в настоящее время проводится проверка с целью установления всех обстоятельств и подробностей случившегося. Ведётся поиск возможных свидетелей.
По предварительной информации, озвученной в правоохранительных органах, сотрудник отдела полиции мог покончить с собой. Точная причина смерти станет известна после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.
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