Приехал к бабушке и умер: мальчик из Уфы внезапно скончался перед компьютером, подробности

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Жителей Уфы потрясла трагедия: 13-летний мальчик внезапно погиб, когда гостил у бабушки. Трагедия произошла в тот момент, когда подросток играл в компьютерную игру. О том, что произошло с ребенком и в чем общественность поспешила обвинить пожилую родственницу расскажет редакция «Радио 1».
Мальчик скончался в гостях у бабушки
13-летний подросток приехал навестить бабушку в выходные дни.
Ничто не предвещало беды: восьмиклассник, как обычно, сел поиграть за компьютером, но вскоре бабушка обнаружила его без сознания. Как выяснили позже, мальчик скончался от удара электрическим током, когда прикоснулся к незакрытому системному блоку. Мощный разряд поразил его, и он умер почти мгновенно.
Подробности трагедии
Системный блок уже пять лет находился на полу открытым, рассказали правоохранители знакомые семейства.
«Камиль, вероятно, качаясь на стуле, задел «системник», и, падая, инстинктивно схватился за батарею. В комнате он был один, дверь была закрыта», — сообщили в полиции.
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Что известно о погибшем мальчике
13-летний мальчик рос смышлёным и активным ребенком. Он увлекался футболом, хорошо учился, помогал семье в домашних делах, заботился о младшем брате. В свободное время он часто играл в любимую компьютерную игру.
«Учился нормально, никогда не пропускал занятия и всегда умел развеселить класс», — рассказали о покойном ребенке в школе.
За что в Сети обрушились на бабушку мальчика
Пользователи Сети возложили всю вину за произошедшее на бабушку, к которой внук приехал на выходные.
«А куда смотрела бабушка?», «Виновата его родственница», «Он умер из-за халатности бабушки», — пишут комментаторы.Нашлись и те, кто упрекнул в трагедии отца ребенка. По мнению общественности, он не обеспечил безопасность ребенка, не изолировав системный блок.
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Анастасия Хохлова