Член Союза писателей России поэтесса Инна Теплова погибла в возрасте 37 лет
В возрасте 37 лет трагически ушла из жизни известная поэтесса Инна Теплова. Об этом сообщил в своих соцсетях писатель Захар Прилепин.
«Мы были знакомы мимолётно, помню, что выступали вместе во МХАТе, но она дружила со всеми моими поэтическими друзьями, и я часто видел её удивительное лицо», — написал Прилепин, выразив соболезнования родным и близким поэтессы.
Причины смерти Инны Тепловой пока остаются неясными, однако, как отметил Прилепин, это не было самоубийством.
Инна Теплова стала членом Союза российских писателей в 2021 году и была удостоена нескольких литературных наград, включая калужскую областную литературную премию имени Марины Цветаевой в 2021 году и литературную премию партии «Справедливая Россия — За Правду» в 2022 году. В том же году она также получила стипендию Минкультуры РФ по итогам Всероссийского Форума молодых писателей «Липки».
Произведения Инны публиковались в таких известных журналах, как «Наш современник» и «Плавучий мост», что свидетельствует о её значительном вкладе в современную литературу. Уход Тепловой стал большой утратой для литературного сообщества, которое потеряло талантливую и яркую личность.