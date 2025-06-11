Член Союза писателей России поэтесса Инна Теплова погибла в возрасте 37 лет

11 июня 2025, 09:50

Фото: iStock/Diy13

В возрасте 37 лет трагически ушла из жизни известная поэтесса Инна Теплова. Об этом сообщил в своих соцсетях писатель Захар Прилепин.







«Мы были знакомы мимолётно, помню, что выступали вместе во МХАТе, но она дружила со всеми моими поэтическими друзьями, и я часто видел её удивительное лицо», — написал Прилепин, выразив соболезнования родным и близким поэтессы.