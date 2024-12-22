Члены экипажа пропавшего на Камчатке самолета Ан-2 раскрыли детали выживания

Фото: istockphoto/Vladimir Volovodov
Два члена экипажа и пассажир пропавшего на Камчатке самолета Ан-2 выжили за счет небольших запасов пищи, которые получилось растянуть на пару суток. Об этом пишут журналисты «Известий».
Уточняется, что люди старались не покидать самолет из-за погодных условий, а для сна выкопали яму под крылом воздушного судна.
О пропаже самолета сообщили в четверг, 19 декабря. Уточнялось, что на борту коммерческий груз на 800 килограммов. В тот же день Следком начал доследственную проверку. К предполагаемому месту совершения аварийной посадки выдвинулись спасатели.
Позже для людей организовали вертолет, отправив их из района горы Тундровой в населенный пункт Мильково. Открыто уголовное дело по статье о нарушении правил использования воздушного транспорта.
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О пропаже самолета сообщили в четверг, 19 декабря. Уточнялось, что на борту коммерческий груз на 800 килограммов. В тот же день Следком начал доследственную проверку. К предполагаемому месту совершения аварийной посадки выдвинулись спасатели.
Позже для людей организовали вертолет, отправив их из района горы Тундровой в населенный пункт Мильково. Открыто уголовное дело по статье о нарушении правил использования воздушного транспорта.
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Никита Кротов