Школьная учительница пыталась спалить отдел полиции во Владимирской области

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Школьная учительница английского пыталась спалить отдел полиции во Владимирской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.
Отмечается, что женщина подошла к зданию отдела МВД по Петушинскому району и бросила коктейль Молотова, её задержали на месте. Злоумышленница призналась, что её обманули украинские телефонные мошенники.
По ее словам, сначала они выманили у неё 1,5 млн рублей для перевода «на безопасные счета», а затем предложили всё вернуть, если она совершит поджог. Правоохранители самостоятельно потушили возгорание. Никто не пострадал.
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