Mash на Мойке: тело экс-невестки Марии Шукшиной Фрейи Зильбер нашли в Петербурге

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Экс-невестка актрисы Марии Шукшиной Фрейя Зильбер найдена мертвой в Петербурге. Как сообщает Telegram-канал Mash на Мойке, рядом с телом девушки обнаружили шприц, а также трубку для курительных смесей.
Кроме того, в квартире нашли еще одну девушку с наркотическим отравлением и тело мужчины.
Зильбер не стало на 27 году жизни, она приобрела славу после выпуска Андрея Малахова, где рассказала, что беременна от сына Шукшиной Макара Касаткина. Зильбер тогда уточнила, что она на последнем месяце. Позже ДНК-тест показал родство, и семья признала внука.
Причины смерти сейчас устанавливаются.
Перед этим стало известно, что сделал школьник в Ленобласти.
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Зильбер не стало на 27 году жизни, она приобрела славу после выпуска Андрея Малахова, где рассказала, что беременна от сына Шукшиной Макара Касаткина. Зильбер тогда уточнила, что она на последнем месяце. Позже ДНК-тест показал родство, и семья признала внука.
Причины смерти сейчас устанавливаются.
Перед этим стало известно, что сделал школьник в Ленобласти.
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Никита Кротов