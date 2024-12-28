Члены семьи убитых под Тверью детей получают необходимую помощь

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Членам семьи четверых детей, найденных убитыми в частном дому в СНТ «Межурка» Тверской области, оказывается вся необходимая помощь. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в регионе Лариса Мосолыгиина.
В своей социальной сети она отметила, что следственные мероприятия по делу ещё продолжаются, не приведя каких-либо дополнительных подробностей. Омбудсмен подчеркнула, что убийство ребёнка в любой из религий считается самым тяжким грехом, не имеющим никакого оправдания, никаких смягчающих обстоятельств и никакого прощения.
По словам омбудсмена, все члены семьи погибших детей (мама, двое старших детей, тётя и дядя) получают всю необходимую помощь, прежде всего психологическую.
По предварительным данным, расправу над собственными детьми учинил их 37-летний отец. Он решил, что жена ему изменяет, а дети — не его. После этого мужчина зарезал троих сыновей в возрасте от трёх до пяти лет, а также годовалую дочь.
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По словам омбудсмена, все члены семьи погибших детей (мама, двое старших детей, тётя и дядя) получают всю необходимую помощь, прежде всего психологическую.
По предварительным данным, расправу над собственными детьми учинил их 37-летний отец. Он решил, что жена ему изменяет, а дети — не его. После этого мужчина зарезал троих сыновей в возрасте от трёх до пяти лет, а также годовалую дочь.
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Александр Бойцов