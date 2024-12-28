Отец из Таджикистана жестоко расправился с 4 детьми под Тверью: в это время мать была заперта на втором этаже, подробности

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28 декабря в Тверской области были найдены тела четырех малышей, возрастом от одного до семи лет. По предварительным данным, их родной отец совершил преступление и затем попытался покончить с собой. В настоящее время он находится в реанимации. Подробности – в материале «Радио 1».
Где были найдены тела детей
Тела детей были обнаружены 28 декабря в частном доме, расположенном в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) «Межурка» в Тверской области. Сообщение о происшествии поступило в следственный отдел регионального Следственного комитета России. На место трагедии выехал первый заместитель прокурора региона Евгений Денисов.
Кто убил детей под Тверью
По предварительным данным, следственные органы установили, что убийство совершил родной отец детей — уроженец Таджикистана с гражданством РФ. После расправы он попытался покончить с собой. О произошедшем в полицию сообщили медицинские работники, после чего на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Власти активно занимаются выяснением всех обстоятельств данной трагедии.
Соседи ранее описывали семью детей как благополучную и не имеющую проблем с правоохранительными органами. Это подтвердили и в пресс-службе УМВД России по Тверской области, отметив, что от соседей не поступало никаких жалоб или обращений.
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Что произошло после убийства
По предварительным данным, после совершения преступления отец запер свою жену в другой комнате, что не дало ей возможности спасти детей. Сосед, брат мужа, находившийся с женой на втором этаже, стал свидетелем того, как она попыталась спуститься вниз, но уже было слишком поздно. За три дня до трагедии мужчина начал вести себя неадекватно. В настоящее время он находится в реанимации на аппарате ИВЛ; его состояние стабильно, и следователи могут с ним общаться. По информации телеграм-канала Shot, во время убийства глава семейства мог находиться под воздействием наркотиков.
Как идет расследование
Следственные органы и криминалисты продолжают свою работу на месте трагедии. В настоящее время также устанавливается местонахождение и роль матери, которая, по сообщениям, была заперта в отдельной комнате во время совершения преступления.
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