В частном доме в Тверской области найдены четыре мёртвых ребёнка

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В частном доме на территории садового некоммерческого товарищества (СНТ) «Межурка» в Тверской области найдены тела четверых детей. По предварительным данным, х смерть носила насильственный характер.
Садоводство расположено в Калининском муниципальном округе, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Именно оттуда утром 28 декабря поступила информация о найденных погибших детях. На место выехал заместитель прокурора области Евгений Денисов.
Идёт установление всех обстоятельств страшного происшествия. По предварительным данным, дети были убиты. На месте работают следователи Калининского межрайонного следственного отдела и опытные криминалисты отдела криминалистики ведомства. Всем погибшим детям меньше семи лет. По предварительной версии убийцей является их родной отец. Мужчину уже задержали.
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Александр Бойцов