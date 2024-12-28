В Котласе Архангельской области в ванной нашли тела малолетних брата и сестры

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В городе Котлас Архангельской области в квартире обнаружены мёртвыми двое малолетних детей. Тела брата и сестры находились в ванной комнате.
Прокуратура и следственные органы проводят проверку по факту случившегося, сообщает телеграм-канал регионального надзорного ведомства. Семья состояла на учёте в органах опеки как социально неблагополучная. Правоохранители выясняют причины трагедии, а также эффективность работы органов профилактики.
Тела детей были обнаружены 28 декабря в квартире по месту их проживания. Девочке было три года, а мальчику — полтора. Семья полная, но неблагополучная. Матери погибших детей 29 лет, отцу — 33 года. Будет дана оценка работы органов, взаимодействовавших с данной семьёй, находящейся в социально опасном положении.
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Александр Бойцов