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ЧП на коксохимическом заводе в Кривом Роге произошло после отключения энергосистем

Коксохимический завод в Кривом Роге заволокло дымом после отключения света
23 июня 2024, 12:35
Источник: iStock/abadonian

Источник: iStock/abadonian

В Кривом Роге этим утром, 23 июня, произошло ЧП на территории коксохимического завода. Предприятие и его окрестности заволокло дымом после аварийного отключения света.
Компания «Арселор» заявила, что причиной этому стало внезапное отключение электричества около 5:00, из-за чего производство осталось без доступа к внешней энергосистеме.

«Работники вынуждены были прибегнуть к ряду кризисных технологических действий по сохранению производственного оборудования, в частности оборудования коксохимического производства и обеспечения безопасности работников», – процитировали в местном издании «Страна» заявление компании.


Что именно подразумевается под кризисными технологическими действиями, предприятие уточнять не стало.
Центры мониторинга качества воздуха ранним утром фиксировали в Кривом Роге резкий скачок загрязнений до отметки «опасный», после чего постепенно качество воздуха вернулось к «умеренному».

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В Москве от сильнейшего удара об столб перевернулся электробус
23 июня 2024, 13:23

Фото: iStock/conejota

На Лухмановской улице Москвы в воскресенье, 23 июня, произошло серьезное ДТП с участием электробуса, который на полной скорости врезался в опору городского освещения и перевернулся. Об этом сообщает оперативный отдел УМВД Москвы.
Многочисленные СМИ опубликовали видео, где видно, что передняя часть автобуса сильно повреждена, выбиты почти все пассажирские окна, а лобовое стекло полностью разбито. Столб освещения, в который врезался автобус, лежит на земле, переломленный в месте удара.

По данным МЧС, для устранения последствий аварии не потребовалась помощь пожарных и спасателей. Водитель электробуса не пострадал и госпитализация ему не понадобилась. К счастью, в момент аварии в автобусе не было пассажиров, так как он направлялся в парк.

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Герой мема «борщ с капустой, но не красный» попал в больницу из-за передоза наркотиками
SHOT: Героя мема про борщ с капусткой госпитализировали из-за передоза
23 июня 2024, 13:13

Источник: iStock/airdone

В Подмосковье госпитализировали в тяжелом состоянии Никиту Литвинкова, героя популярного в начале 2000 годов мема про «борщ с капусткой, но не красный». Как сообщает телеграм-канал SHOT, по предварительным данным, у блогера случился передоз наркотиками.
Ранее сообщалось, что в конце мая Литвинкова задержали в Таиланде за нарушение миграционного законодательства. По словам знакомых, он попал в тюрьму в Паттайе из-за того, что пробыл в стране на 150 дней дольше, чем ему было разрешено.

Вскоре Литвинкову удалось вернуться в Россию, где он начал искать работу и снова вести социальные сети. По информации SHOT, запрещенные вещества он употреблял и в Таиланде, после чего продолжил заниматься тем же и на родине. По данным издания, Литвинкова откачали, но он все еще остается в реанимации.

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#реанимация
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Драка со стрельбой произошла в закрытом подмосковном ЖК «Рублёвский» — видео
Драка со стрельбой произошла в закрытом подмосковном ЖК «Рублёвский»
23 июня 2024, 12:25

Фото: istockphoto/Andranik Hakobyan

Массовая драка со стрельбой произошла на территории закрытого посёлка «Рублёвский» в Московской области. Неизвестные угрожали очевидцам, а затем принялись палить по окнам.
Драка с участием четырёх человек началась прямо под окнами домов жилого квартала, сообщает телеграм-канал SHOT. Разбуженные и недовольные жильцы начали выглядывать из окон. По словам очевидцев, участники потасовки велели им вернуться в кровати и не снимать, «иначе не поздоровится». Одному из тех, кто достал телефон, выстрелили в окно. К счастью, никто не пострадал — пуля угодила в стену.

На место приехал вызванный местными жителями наряд полиции. Правоохранители задержали двоих участников драки. Двоим другим удалось скрыться. По факту происшедшего проводится проверка.






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Ночью в Одессе сожгли машину сотрудника Приморского военкомата
23 июня 2024, 11:45

Фото: istockphoto/AndrisBarbans

В ночь на 23 июня неизвестные подожгли машину сотрудника Приморского военкомата в Одессе. Приехавшие пожарные потушили автомобиль, но восстановлению и дальнейшей эксплуатации он не подлежит.
О происшедшем сообщило украинское издание «Страна.ua», опубликовав видеозапись с кадрами пылающей машины в своём телеграм-канале. Такие случаи не редкость в последнее время. Автомобиль ещё одного сотрудника военкомата сгорела в Одессе 18 июня. Случается, у микроавтобусов, принадлежащих военкоматам и территориальным центрам комплектования, прокалывают колёса и разбивают лобовые стёкла.

«Могилизаторы» пользуются крайней нелюбовью украинцев. Местные СМИ сообщают, что граждане начали поджигать машины военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. На улицах украинских городов и населённых пунктов часто можно увидеть военные машины, возле номеров которых прикреплена табличка с надписью «Не ТКЦ».

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#одесса
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На Камчатке у Ан-24 лопнул пневматик стойки шасси
23 июня 2024, 11:25

Фото: iStock/frentusha

При посадке самолета Ан-24 на Камчатке произошел разрыв пневматика стойки шасси, пострадавших нет. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в своем Telegram-канале.
«23 июня 2024 года в дневное время при посадке в аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) у самолета Ан-24, выполнявшего рейс из Магадана, лопнул пневматик на левой стойке шасси. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
В настоящее время выясняются причины и детали инцидента.

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#внуково
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Силы ПВО сбили девять беспилотников ВСУ над российским регионом
Богомаз: ПВО уничтожили еще 9 дронов ВСУ над Брянской областью
23 июня 2024, 02:40

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны РФ уничтожили еще девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью в ночь на 23 июня, сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Пострадавших и разрушений нет», – написал губернатор.

Он уточнил, что над территорией Дубровского района были сбиты четыре дрона, а над Брянским – еще два беспилотника. Остальные дроны были поодиночке ликвидированы над Клинцовским районом, Новозыбовским и Стародубским муниципалитетами.

Ранее над Брянской области за час было сбито 12 украинских беспилотников. Сообщения о пострадавших не поступали.

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#пво
#губернатор
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Хуситы совершили атаку на корабли в порту Хайфы
Хуситы атаковали суда в израильском порту Хайфа и в Средиземном море
23 июня 2024, 02:11

Фото: iStock/surasak petchang

Йеменское движение «Ансар Аллах», известное как хуситы, атаковало пять связанных с Израилем кораблей в порту города Хайфа и Средиземном, сообщила военная пресс-служба движения, передает РИА Новости.
«В ходе первой операции были атакованы четыре судна в порту Хайфы, два из которых перевозили цемент, а ещё два являются контейнеровозами, за нарушение запрета на вход в порты оккупированной Палестины», – заявили хуситы.

Ранее «Ансар Аллах» также объявило об атаке американского авианосца Dwight Eisenhower в водах Красного моря.

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#палестина
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Крупный пожар произошел на бывшем заводе МиГ
В Москве на территории бывшего завода Миг произошел крупный пожар
23 июня 2024, 01:15

Фото: iStock/grafoto

На бывшем московском авиастроительном заводе МиГ произошел крупный пожар, сообщает ТАСС.
Отмечается, что возгорание зафиксировали на четвертого этаже выселенного здания. Его площадь достигла около 300 квадратных метров. Пожар был потушен, пострадавших нет.

Ранее, 13 июня, пожар произошел в заброшенном здании на территории бывшего опытно-конструкторского бюро (ОКБ) Сухого. Первоначально площадь пожара составляла 400 квадратных метров.

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#москва
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#здание
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Еще два дрона ВСУ ликвидировали в небе над Брянской областью
Губернатор Богомаз: два дрона ВСУ уничтожили над Трубчевским районом
22 июня 2024, 23:32

Фото: iStock/rancho_runner

Еще два БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены над Брянской областью вечером 22 июня. Беспилотники сбили над Трубчевским районом, пострадавшие и разрушения отсутствуют, заявил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена еще одна атака киевского режима. Спасибо нашим подразделениям ПВО!» – написал он.

Глава региона также заверил, что аварийные службы уже работают вблизи места крушения БПЛА.

Ранее российские военные уничтожили два беспилотника самолетного типа украинской армии над Старорусским муниципальным округом Брянской области.

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