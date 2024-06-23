ЧП на коксохимическом заводе в Кривом Роге произошло после отключения энергосистем

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В Кривом Роге этим утром, 23 июня, произошло ЧП на территории коксохимического завода. Предприятие и его окрестности заволокло дымом после аварийного отключения света.
Компания «Арселор» заявила, что причиной этому стало внезапное отключение электричества около 5:00, из-за чего производство осталось без доступа к внешней энергосистеме.
Что именно подразумевается под кризисными технологическими действиями, предприятие уточнять не стало.
Центры мониторинга качества воздуха ранним утром фиксировали в Кривом Роге резкий скачок загрязнений до отметки «опасный», после чего постепенно качество воздуха вернулось к «умеренному».
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«Работники вынуждены были прибегнуть к ряду кризисных технологических действий по сохранению производственного оборудования, в частности оборудования коксохимического производства и обеспечения безопасности работников», – процитировали в местном издании «Страна» заявление компании.
Что именно подразумевается под кризисными технологическими действиями, предприятие уточнять не стало.
Центры мониторинга качества воздуха ранним утром фиксировали в Кривом Роге резкий скачок загрязнений до отметки «опасный», после чего постепенно качество воздуха вернулось к «умеренному».
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Данил Пономарев