В ночь на 23 июня в Киеве и Житомире прогремели взрывы

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В ночь на 23 июня в Киеве и Житомирской области Украины прогремели взрывы. В регионах объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает телеканал «Общественное». Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигналы воздушной тревоги звучат также в Хмельницкой, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Львовской, Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях. Ранее телеканал сообщал о взрывах в Харькове.
Накануне, в ночь на 22 июня, российские войска нанесли мощный комбинированный удар по объектам военной и энергетической инфраструктуры в пяти регионах Украины. В частности, атаке подвергся военный аэродром в городе Луцк Волынской области на западе страны. Там находятся подземный бункер, арочные укрытия для самолётов и два склада горюче-смазочных материалов (ГСМ).
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Александр Бойцов