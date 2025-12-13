ЧП в Подмосковье: самолёт разбился на аэродроме Новинки
На аэродроме Новинки в Московской области произошло происшествие с легкомоторным самолётом — воздушное судно, предположительно, потерпело крушение. Информацию об этом сообщил источник телеканала РЕН ТВ.
В настоящий момент на месте работают экстренные и оперативные службы. Специалисты проводят проверку, выясняют причины инцидента и уточняют все обстоятельства произошедшего. О пострадавших на данный момент не сообщается.
Напомним, ранее в России уже происходили подобные инциденты. Так, 3 октября в Красноярском крае при падении Ан-2 погибли оба пилота, а в конце сентября легкомоторный самолёт повредил инфраструктуру аэродрома Кречевицы в Великом Новгороде из-за неисправных тормозов.
