ЧП в Подмосковье: самолёт разбился на аэродроме Новинки

13 декабря 2025, 17:12

На аэродроме Новинки в Подмосковье разбился легкомоторный самолёт

Фото: Istock / Ali Çobanoğlu

На аэродроме Новинки в Московской области произошло происшествие с легкомоторным самолётом — воздушное судно, предположительно, потерпело крушение. Информацию об этом сообщил источник телеканала РЕН ТВ.