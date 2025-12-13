В Пензенской области столкнулись грузовой поезд и маневровый локомотив

13 декабря 2025, 15:15

СК начал проверку после столкновения двух поездов на станции Чаис

Фото: Центральное МСУТ СК России

На станции Чаис в Пензенской области произошло столкновение двух железнодорожных составов. Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ опубликовало фотографии с места происшествия.