В Пензенской области столкнулись грузовой поезд и маневровый локомотив
На станции Чаис в Пензенской области произошло столкновение двух железнодорожных составов. Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ опубликовало фотографии с места происшествия.
Столкновение произошло днём 13 декабря. Подвижной состав получил повреждения, однако жертв и пострадавших среди людей нет. Следователи выехали на место и начали проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
На фотографии видно, что в результате столкновения грузового поезда и маневрового локомотива несколько вагонов сошли с рельсов. Ведомство сообщило, что к ликвидации последствий инцидента уже подключили восстановительные поезда.
Ранее на трассе Пенза — Тамбов из-за снежного коллапса столкнулись около 25 машин.
