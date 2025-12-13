В российском городе «растущие» шарики едва не убили младенца
Десятимесячная девочка из Оренбурга попала в реанимацию после того, как проглотила гидрогелевые шарики. Врачи провели ребёнку экстренную операцию. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошёл в начале декабря. Мама девочки отвлеклась на дела и не увидела, как ребёнок взял в рот и проглотил два шарика. Вскоре у малышки началась сильная тошнота. Родители решили, что это ротавирус, и повезли дочь в инфекционную больницу.
Лечение не помогло, и врачи направили ребёнка к хирургу. Обследование выявило кишечную непроходимость. Хирурги прооперировали девочку и извлекли два разбухших шарика. После операции малышка четыре дня провела в реанимации. Сейчас её состояние улучшается, и она готовится к выписке.
Ранее в Татарстане мигрант-многоженец заразил ВИЧ возлюбленную и младенца.
Читайте также: