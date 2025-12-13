В российском городе «растущие» шарики едва не убили младенца

13 декабря 2025, 15:48

В Оренбурге ребёнок проглотил гидрогелевые шарики и попал в реанимацию

Фото: Istock/Spoorthi V S

Десятимесячная девочка из Оренбурга попала в реанимацию после того, как проглотила гидрогелевые шарики. Врачи провели ребёнку экстренную операцию. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.