В российском городе «растущие» шарики едва не убили младенца

В Оренбурге ребёнок проглотил гидрогелевые шарики и попал в реанимацию
Десятимесячная девочка из Оренбурга попала в реанимацию после того, как проглотила гидрогелевые шарики. Врачи провели ребёнку экстренную операцию. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



Инцидент произошёл в начале декабря. Мама девочки отвлеклась на дела и не увидела, как ребёнок взял в рот и проглотил два шарика. Вскоре у малышки началась сильная тошнота. Родители решили, что это ротавирус, и повезли дочь в инфекционную больницу.

Лечение не помогло, и врачи направили ребёнка к хирургу. Обследование выявило кишечную непроходимость. Хирурги прооперировали девочку и извлекли два разбухших шарика. После операции малышка четыре дня провела в реанимации. Сейчас её состояние улучшается, и она готовится к выписке.

