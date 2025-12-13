Достижения.рф

В Петербурге водитель иномарки погиб после наезда на фонарный столб. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.



Авария произошла в субботу около 8:45 мск на Полюстровском проспекте, 54. Водитель автомобиля KIA K5, молодой человек 22 лет, потерял управление и наехал на бордюр, после чего врезался в фонарный столб.

В результате аварии он погиб на месте. Пассажир автомобиля, женщина 36 лет, получила тяжёлые травмы и была госпитализирована, сообщили в ГУМВД.

