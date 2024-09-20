Что грозит Бакальчуку, обвиняемому в убийстве после стычки у офиса Wildberries

Фото: Телеграм-канал Владислава Бакальчука
Владиславу Бакальчуку, сооснователю маркетплейса Wildberries, грозит суровое наказание в случае доказательства его вины в убийстве, произошедшем 18 сентября у офиса компании. Об этом заявила адвокат Екатерина Бельская.
По словам Бельской, если вина Бакальчука будет установлена, наказание может быть серьезным: за покушение на убийство предусмотрено лишение свободы от семи до 15 лет, а за убийство – до пожизненного заключения.
На данный момент защита Бакальчука должна доказать его непричастность к преступлению или оспорить правомерность действий потерпевших. Важным аспектом станет установление, кто первым начал стрельбу, хотя это не будет решающим для признания состояния необходимой обороны. Следствие также рассматривает обстоятельства, при которых Бакальчук прибыл в офис с охраной и оружием.
Стрельба у офиса Wildberries произошла в дневное время, в результате которой погибли два человека. Основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук обвинила своего мужа в попытке рейдерского захвата. 20 сентября суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения Владиславу Бакальчуку.
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«Если вина Бакальчука будет доказана, наказание будет суровым — с реальным лишением свободы», — отметила адвокат в беседе с «Ведомостями».
На данный момент защита Бакальчука должна доказать его непричастность к преступлению или оспорить правомерность действий потерпевших. Важным аспектом станет установление, кто первым начал стрельбу, хотя это не будет решающим для признания состояния необходимой обороны. Следствие также рассматривает обстоятельства, при которых Бакальчук прибыл в офис с охраной и оружием.
Стрельба у офиса Wildberries произошла в дневное время, в результате которой погибли два человека. Основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук обвинила своего мужа в попытке рейдерского захвата. 20 сентября суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения Владиславу Бакальчуку.
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Елена Перлова