В компании Wildberries прокомментировали арест Владислава Бакальчука

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Компания Wildberries продолжает следить за ситуацией с арестом Владислава Бакальчука после инцидента со стрельбой возле офиса фирмы. Сотрудники маркетплейса и его руководство также готовы оказывать всяческое содействие следствию.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой объединённой компании Wildberries и Russ — «РВБ». Действия же адвокатов Бакальчука характеризуются как «верх цинизма» из-за того, что они пытаются выставить нападавших жертвами.
В компании напомнили, что в медицинских учреждениях столицы продолжают находиться сотрудники службы безопасности и правоохранительных органов, получившие ранения во время вооружённого нападения. Руководство маркетплейса подчеркнуло, что они продолжают внимательно следить за их состоянием и надеются, что они скоро поправятся. В Wildberries также заверили, что окажут им необходимую поддержку.
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