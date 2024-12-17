СК России подтвердил гибель начальника РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова

Игорь Кириллов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
В результате взрыва 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Следствие установило, что 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве неизвестные подорвали взрывное устройство, которое было заложено в самокат, припаркованный у подъезда дома Кириллова. Оно сработало, когда генерал-лейтенант вышел на улицу и направился в сторону своего автомобиля.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы. Начались поиски преступников. Возбуждено уголовное дело.
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«В результате произошедшего погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник», — заявила Петренко.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы. Начались поиски преступников. Возбуждено уголовное дело.
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Элина Позднякова