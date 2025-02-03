Взрыв кислородного баллона подорвал семью в Белоруссии

Фото: Telegram-канал «Следственный комитет Беларуси»
В Жлобинском районе Гомельской области произошел взрыв, унесший жизни трех человек. Предположительно, подорвался кислородный баллон. Как сообщил Следственный комитет Белоруссии в своем Telegram-канале, инцидент случился вечером во дворе частного домовладения в деревне Луговая Вирня.
Погибли 35-летний мужчина и двое его детей в возрасте 1 и 3 лет. Супруга погибшего и их 6-летний сын с тяжелыми травмами были госпитализированы.
Всего в семье воспитывалось четверо детей. На момент взрыва один из них находился в Жлобине, что спасло ему жизнь.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области 2 февраля около 22:45 произошло серьезное ДТП с участием междугороднего автобуса Lux Express и снегоуборочной машины. Авария случилась на 135-м километре трассы «Нарва» под Кингисеппом. В результате аварии два человека погибли, примерно половина пассажиров (13 человек) получила травмы.
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Всего в семье воспитывалось четверо детей. На момент взрыва один из них находился в Жлобине, что спасло ему жизнь.
«Следователи совместно с экспертами проводят осмотр места происшествия. К месту трагедии выбыли сотрудники криминалистического отдела и следственного управления УСК по Гомельской области», — сообщает Telegram-канал СК Белоруссии.Обстоятельства, приведшие к детонации баллона, пока остаются неясными.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области 2 февраля около 22:45 произошло серьезное ДТП с участием междугороднего автобуса Lux Express и снегоуборочной машины. Авария случилась на 135-м километре трассы «Нарва» под Кингисеппом. В результате аварии два человека погибли, примерно половина пассажиров (13 человек) получила травмы.
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Мария Моисеева