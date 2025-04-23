В Москве возбудили дело стрелявшего в собаку и попавшего в ребенка мужчину

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В Москве возбудили уголовное дело по статье 213 (Хулиганство) УК РФ в отношении мужчины, ранившего 11-летнюю девочку из пневматического пистолета, сообщил в Телеграм-канале следственный комитет России (СКР).
По информации следствия, расследование уголовного дела в отношении стрелявшего мужчины контролируют в центральном аппарате ведомства.
Напомним, девочка 2013 года рождения прогуливалась со своей мамой и собакой по улице Ереванская. Вдруг животное подбежало к прохожему. Тогда мужчина выстрелил из травматического пистолета в сторону собаки, но попал в руку несовершеннолетней.
В результате случившегося ребенка госпитализировали в больницу. Отмечалось, что мужчина попал в девочку случайно и хотел выстрелить в ее собаку. Животное побежало в его сторону, из-за чего тот и достал пистолет.
Ранее сообщалось, что концертного директора Игоря Талькова Владимира Шляфмана заочно приговорили к 13 годам лишения свободы по делу об убийстве артиста в 1991 году.
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Напомним, девочка 2013 года рождения прогуливалась со своей мамой и собакой по улице Ереванская. Вдруг животное подбежало к прохожему. Тогда мужчина выстрелил из травматического пистолета в сторону собаки, но попал в руку несовершеннолетней.
В результате случившегося ребенка госпитализировали в больницу. Отмечалось, что мужчина попал в девочку случайно и хотел выстрелить в ее собаку. Животное побежало в его сторону, из-за чего тот и достал пистолет.
Ранее сообщалось, что концертного директора Игоря Талькова Владимира Шляфмана заочно приговорили к 13 годам лишения свободы по делу об убийстве артиста в 1991 году.
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Ольга Енгалычева