«Что-то не то с этим местом»: в подмосковном лесу за неделю нашли три трупа, что рассказали местые жители

В течение недели в одном из лесов Подмосковья были обнаружены три тела. Жертвами стали 18-летняя девушка, 44-летняя женщина и 24-летний молодой человек. Все они жили вблизи того самого леса, где произошла трагедия. Местные жители активно обсуждают эти события, предполагая, что за гибелью людей стоит маньяк, поскольку обстоятельства их смерти кажутся слишком загадочными. «Радио 1» подробнее расскажет детали гибели жертв.