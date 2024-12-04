«Что-то не то с этим местом»: в подмосковном лесу за неделю нашли три трупа, что рассказали местые жители

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В течение недели в одном из лесов Подмосковья были обнаружены три тела. Жертвами стали 18-летняя девушка, 44-летняя женщина и 24-летний молодой человек. Все они жили вблизи того самого леса, где произошла трагедия. Местные жители активно обсуждают эти события, предполагая, что за гибелью людей стоит маньяк, поскольку обстоятельства их смерти кажутся слишком загадочными. «Радио 1» подробнее расскажет детали гибели жертв.
Найденные тела в лесу
Недавно в лесу Сергиево-Посадского района проходила поисковая операция, в ходе которой волонтёры искали пропавшую девушку по имени Ксения Е. Увы, поиски закончились трагически — её нашли мёртвой. Но это было не последнее ужасное открытие. Спустя несколько дней в том же лесу было найдено тело ещё одного человека — Александра М. Он пропал неделю назад: ушёл из дома и не вернулся, что заставило его родных забить тревогу.
В том же лесу было найдено третье тело — останки Маргариты К., которая исчезла ещё год назад.
Загадка исчезновения Александра
Особое внимание привлекло исчезновение Александра. После того как он покинул свой дом, его местонахождение оставалось неизвестным, а камеры видеонаблюдения, установленные в округе, не зафиксировали его дальнейших перемещений. Позднее выяснилось, что молодой человек был замечен в селе Бобошино, которое находится всего в пяти километрах от его дома. Однако в этом селе у него не было знакомых. Почему в тот вечер он находился там — загадка.
Близкие пропавшего парня уверены, что у него не было никаких оснований для того, чтобы уйти из дома: не было ссор, конфликтов или других тревожных признаков.
Особенно странным они находят тот факт, что он ушёл, не взяв с собой мобильный телефон, с которым молодой человек никогда не расставался и везде брал его с собой.
«Он на работе телефон из рук не выпускал, а тут вдруг без телефона? Это очень странно. Учился Саша на таможенника, я не знаю, проходят они срочную службу или нет, я не спрашивала у него. Но он очень сильно замкнутый, из него слова клещами нужно было тянуть. И очень тощий, обед с собой никогда не носил, даже обедать стеснялся со всеми», — поделилась aif.ru коллега Александра.Вдобавок, остаётся непонятным, каким образом он оказался в лесу. По предварительным данным, мужчина, вероятно, погиб от переохлаждения.
Александр Мишаев (фото: lizaalert.org)
Смерть 18-летней Ксении
25 ноября Ксения отправилась на занятия в Ивантеевку, но в учебное заведение так и не приехала. Последние кадры с камер видеонаблюдения зафиксировали её неподалёку от въезда в дачное товарищество, находящееся в нескольких десятках километров от её дома.
Родные и близкие не находили себе места из-за тревоги и переживаний, не в силах понять, что могло случиться с этой примерной и ответственной девушкой. Однако их надежды на благополучный исход исчезли, когда через три дня Ксения была найдена мёртвой в лесу.
Местные жители в замешательстве: что могло побудить такую молодую девушку просто уйти в лес? Возможно, были причины, о которых пока никто не знает.
Семья девушки не понимает: в их доме царила полная гармония. Ксения только что отпраздновала своё восемнадцатилетие, с нетерпением ожидая яркие студенческие годы.
Местные жители высказывают разные версии случившегося. Некоторые предполагают, что это было убийство, другие считают, что Ксения могла попасть под влияние какой-то секты. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что она активно переписывалась по пути в лес, но с кем — до сих пор неизвестно.
«Характер у племянницы был на редкость спокойный. В семье никогда не было скандалов. Она была скромным и талантливым ребёнком... рисунки, которые она нарисовала ещё несколько лет назад, до сих пор вызывают у меня восторг. Возможно, если бы мы чаще виделись, этого бы не случилось», — рассказал дядя погибшей.
Ксения Еловых (фото: lizaalert.org)
Пропажа Маргариты
Родные Маргариты, чьи останки также были обнаружены в этом лесу, не могут поверить, что она могла бы решиться на столь радикальный поступок и отправиться в такое отдалённое место по собственной воле.
«Она очень отзывчивая, стеснительная, милая женщина. С ней и посмеяться, и поговорить можно. Кроме того, хозяйка отличная, все по полочкам всегда, порядок. Ее гордость — дочь, которую она очень любила, и муж. Рита одна никуда особо не ходила. Даже на корпоратив и то без мужа не хотела идти. А тут вдруг в лес одна» — сообщила знакомая Маргариты Ирина.В поисках Риты её родные даже обращались к магам и экстрасенсам. Все они уверяли, что она жива. Некоторые из них утверждали, что у Маргариты был тайный любовник, к которому она ушла, другие настаивали, что она находится в больнице. Однако женщину нашли мёртвой неподалёку от села Бобошино.
По заключению экспертов, её смерть произошла примерно год назад и, вероятно, не от рук маньяка. Однако ни её близкие, ни друзья не могут поверить в такую версию событий.
«Я что-то не понимаю. Как может быть так, что два незнакомых друг с другом человека пришли целенаправленно умирать в одно и то же место с разницей в 1 год??? Что-то не то с этим местом», — отметил местный житель Сергей.Местные жители начинают всерьёз опасаться: появилась версия, что в окрестностях села Бобошино может скрываться опасный маньяк. Действительно, несколько смертей в одном и том же лесу настораживают. Однако является ли это правдой, выяснят правоохранительные органы.
Калинкина (Хорошева) Маргарита (фото: lizaalert.org)
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