Убийство в секте: следствие обвинило пропавшего политика

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В американском штате Теннесси арестован 39-летний Адам Артур Розенталь, бывший кандидат в мэры города Гейнсвилл во Флориде. Его обвиняют в убийстве члена религиозной секты Twelve Tribes Даррена Гамбрела, чьи останки были обнаружены на ферме в городе Пьюласки.
По данным полиции, о которых сообщает «People», Розенталь, считавшийся пропавшим с апреля этого года, напал на Гамбрела с ножом, расправился с ним и пытался скрыть следы преступления.
Розенталь привлек внимание в 2022 году, баллотируясь в мэры с программой, основанной на сострадании и экологической ответственности. Однако спустя два года его исчезновение вызвало множество вопросов. Как выяснилось, бывший политик присоединился к фундаменталистской секте, где и произошло убийство.
По словам шерифа Джайлса Джо Первиса, Розенталь может быть связан с другими преступлениями в нескольких штатах. Сейчас он находится под стражей, и его суд назначен на 10 декабря.
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Розенталь привлек внимание в 2022 году, баллотируясь в мэры с программой, основанной на сострадании и экологической ответственности. Однако спустя два года его исчезновение вызвало множество вопросов. Как выяснилось, бывший политик присоединился к фундаменталистской секте, где и произошло убийство.
По словам шерифа Джайлса Джо Первиса, Розенталь может быть связан с другими преступлениями в нескольких штатах. Сейчас он находится под стражей, и его суд назначен на 10 декабря.
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Мария Моисеева