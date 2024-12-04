Смерть на райском острове перед свадьбой: модель из Новосибирска Камилла Беляцкая погибла в Таиланде, подробности

Камилла Беляцкая (Фото: соцсети)
Российскую модель Камиллу Беляцкую унесло штормовой волной в море на побережье острова Самуи в Таиланде. Тело девушки нашли через два дня на соседнем пляже. Подробности случившегося в материале «Радио 1».
Погибла накануне свадьбы
В Таиланд 24-летняя Камилла Беляцкая прилетела со своим женихом Григорием Анохиным. Издание Voice пишет, что влюбленные хотели провести свадебную церемонию на берегу райского остова Самуи. Свадьба должна была состояться через несколько дней и уже были сделали предсвадебные фотографии.
Стихия застала во время медитации
Фото:iStock/Greentellect_Studio
Камилла любила уединяться и медитировать в живописных местах. В тот роковой день она отправилась на смотровую площадку Lad Ko Viewpoin не далеко от своего отеля. Достала йога-коврик из машины и начала тренировку на камне возле бушующего моря. Внезапно мощная волна накрыла девушку и унесла её в море. В тот день на побережье бушевала стихия, волны достигали высоты 2-3 метров. Свидетелями случившегося были десятки людей.
Одна из свидетелей случившегося Ирина И. в разговоре с «Российской газетой» рассказала, что произошло.
«Было примерно 13:40. Страшная трагедия! Она долгое время сидела на скале. В какой-то момент я отвернулась, и через секунду вижу, что девушку унесло волной. Как только это произошло, мы побежали к тайцам звать на помощь», — вспоминает Ирина.Камилла Беляцкая пыталась бороться за свою жизнь. Девушка несколько раз выныривала из воды, пыталась отплыть подальше от камней, лежала на спине и не двигалась, но стихия оказалась сильнее.
Тело было обнаружено только через 2 дня
Поиски модели начались практически сразу после случившегося. Работа спасателей была сильно осложнена погодными условиями. После наступления темноты поиски приостанавливались. Тело Камиллы было найдено только через два дня на пляже Чавенг, примерно в километре от места её исчезновения. Как пишет Bangkok Post, инспекторы на станции Бо Пхут сообщили, что личность погибшей подтверждена её близкой подругой по имени Грей. Тело направлено на экспертизу в местную больницу.
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Елена Генералова