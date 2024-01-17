Чтобы не возвращать долг жители Ачинска убили мужчину и бросили в кювет

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В Ачинске Красноярского края по подозрению в убийстве жителя Армении задержаны два человека. Один из убийц задолжал убитому почти миллион рублей. Об этом сообщает региональный главк СК РФ в телеграм-канале.
23 декабря 2023 года было найдено тело 75-летнего мужчины со следами насильственной смерти в районе улицы Шахтёрская-Северная. Позже нашлись подозреваемые — 37-летний и 56-летний жители Ачинска. Мужчинам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц, по предварительному сговору, из корыстных побуждений).
По данным следствия, погибший неоднократно ездил в Ачинск для лечения из Армении. Он дал в долг своему 56-летнему знакомому практически 1 миллион рублей. Должник решил, что вместо возраста долга лучше избавиться от кредитора.
«Для реализации задуманного он привлек своего приятеля, пообещав заплатить денежное вознаграждение в сумме 50 тысяч рублей. В вечернее время под предлогом возврата займа мужчины привезли потерпевшего в дом к приятелю заимодавца. Там один из мужчин взял деревянный брусок и, следуя за потерпевшим, ударил его по голове, после чего второй злоумышленник также несколько раз ударил бруском мужчину», — сказано в релизе.Затем мужчины вывезли пострадавшего и кинули в кювете, чтобы скрыть преступление.
Отмечается, что у погибшего за несколько часов до гибели был запланирован вылет.
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Алина Юрчак