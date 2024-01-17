СК проверит данные о мигранте-таксисте, удерживающем 17-летнюю девушку в Подмосковье

Фото: Фотобанк Московской области
В Подмосковье следователи проверят данные о мигранте-таксисте, который около часа не выпускал 17-летнюю пассажирку из машины. Об этом СК РФ сообщает в Телеграм-канале.
«По данному факту ГСУ СК России по Московской области проводится проверка», — проинформировали в ведомстве.
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