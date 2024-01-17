Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ СК проверит данные о мигранте-таксисте, удерживающем 17-летнюю девушку в Подмосковье

СК проверит данные о мигранте-таксисте, удерживающем 17-летнюю девушку в Подмосковье

СК проверит данные о мигранте-таксисте, удерживающем 17-летнюю девушку
17 января 2024, 02:31
Фото: Фотобанк Московской области

Фото: Фотобанк Московской области

В Подмосковье следователи проверят данные о мигранте-таксисте, который около часа не выпускал 17-летнюю пассажирку из машины. Об этом СК РФ сообщает в Телеграм-канале.

В СМИ ранее появилась информация о том, что таксист-мигрант около часа не выпускал из автомобиля 17-летнюю девушку, возвращающуюся из Ногинска в Электросталь, заблокировав двери.

«По данному факту ГСУ СК России по Московской области проводится проверка», — проинформировали в ведомстве.

Читайте также:

В Шушарах на сгоревший склад Wildberries пробралась группа неизвестных

В Белгороде СК возбудил дело о покушении на убийство после нападения подростков

В Испании задержали украинку и австрийца за продажу копий люксовых сумок
#проверка
#дело
#мигрант
#сми
#информация
#ск рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гладков: Над Белгородом сбиты семь беспилотников ВСУ, пострадавших нет
17 января 2024, 02:57

Фото: iStock/NiseriN

Сразу семь украинских беспилотников были сбиты средствами ПВО над Белгородом и Белгородской областью, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждения в жилом секторе. Пожарный расчет и оперативные службы выехали на место, уточнил Гладков. Ранее мэрия сообщила о ракетной опасности в городе.



Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Читайте также:
Губернатор Гусев и Минобороны сообщили о сбитых над Воронежем украинских БПЛА

В Курской области сбили три украинские ракеты

Минобороны: ВСУ пытались атаковать беспилотниками три российских региона

#белгород
#вячеслав гладков
#пво
#бпла
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Шушарах на сгоревший склад Wildberries пробралась группа неизвестных
17 января 2024, 02:15

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

В петербургских Шушарах на сгоревший склад Wildberries проникла группа неизвестных. Об этом пишет 78.ru.
По словам корреспондента издания, неизвестные люди пробрались на территорию через брешь в заборе и направились к зданию. Нарушителей заметила охрана, впоследствии сотрудники вывели мужчин с территории склада.

По словам пойманных, они хотели посмотреть на сгоревшее здание и найти на складе «что-нибудь интересное».

Читайте также:

В Белгороде СК возбудил дело о покушении на убийство после нападения подростков

В Испании задержали украинку и австрийца за продажу копий люксовых сумок

Мужчина заживо сжёг жену в машине из-за подозрений в изменах в Красноярском крае
#охрана
#здание
#сотрудники
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД Пакистана: В результате иранского удара погибли двое детей
16 января 2024, 23:53

Фото: iStock/Ruma_Aktar

Двое детей погибли, три человека пострадали в результате удара, который нанес Иран по территории Пакистана. Об этом сообщили в МИД этой страны, подчеркнув, что случившееся может иметь самые серьёзные последствия.
«Пакистан решительно осуждает <...> удар по пакистанской территории, в результате которого погибли двое ни в чем не повинных детей и были ранены три девочки. Это нарушение суверенитета Пакистана абсолютно неприемлемо и может иметь серьезные последствия», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД вызван временный поверенный в делах Ирана, иранской стороне направлен решительный протест.

Ранее иранские государственные СМИ сообщили, что нанесли удар ракетами и беспилотниками по двум штабам суннитской группировки боевиков «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), расположенным в пакистанской провинции Белуджистан. Эта группировка взяла на себя ответственность за штурм полицейского участка в городе Раск в середине декабря. Тогда погибло 11 иранских полицейских.

Как поясняет ТАСС, в провинции Систан и Белуджистан проживает народность белуджи, представители которой являются мусульманами-суннитами в отличие от шиитского большинства населения Ирана. Благодаря этому там действует ряд суннитских террористических группировок — таких, как «Джундалла» и «Джейш ан-Наср». Они регулярно устраивают вооруженные нападения на пограничников и мирных жителей на юго-востоке Ирана.

Читайте также:

Иран впервые нанёс ракетный удар по объектам террористов в Пакистане

Иран нанес ракетный удар по военной базе и консульству США в иракском Эрбиле

Четверо иранских пограничников пострадали от взрыва мины на границе с Пакистаном
#иран
#погибшие
#дети
#ракетный удар
#мид
#пакистан
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинские власти сообщили о взрывах в Харькове и Херсоне
16 января 2024, 23:16

Фото: iStock/komyvgory

Взрывы произошли в Харькове, сообщил мэр этого подконтрольного сейчас властям Украины города — Игорь Терехов. При этом в Сумской и Харьковской областях Украины сейчас звучат сирены воздушной тревоги. А издание «Страна.ua», в свою очередь, сообщает о взрывах в ещё одном подконтрольном сейчас украинским властям городе — Херсоне. Сейчас в Сумской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.
По словам Игоря Терехова, удары наносились по району с жилыми домами в центре Харькова, в результате есть раненые. Глава Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что таковых в настоящий момент насчитывается четыре человека.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Читайте также:

«Общественное»: В Харькове прогремели два взрыва

В Харьковской области прогремели взрывы

Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе
#харьков
#херсонская область
#украина
#взрывы
#воздушная тревога
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Белгороде СК возбудил дело о покушении на убийство после нападения подростков
16 января 2024, 22:31

Фото: iStock/simpson33

В Белгороде возбуждено уголовное дело после нападения подростков на местных жителей, одним из нападавших оказался 17-летний азербайджанец. Об этом сообщили Следственном комитете России.
«Возбуждено уголовное дело по факту совершения преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 282 УК ("Возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности"), частью 3 статьи 30, пунктами "ж, л" части 2 статьи 105 УК ("Покушение на убийство, совершенное группой лиц по мотивам национальной ненависти)», — говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что личность одно из нападавших уже установлена. Им оказался 17-летний уроженец Азербайджана. В настоящее время выясняются остальные участники банды подростков.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также отреагировал на информацию об избиениях прохожих. Он заявил, что подобные действия необходимо жестко пресекать и не допускать их повторения.

Ранее в местном МВД заявили, что в Белгороде сотрудники правоохранительных органов ищут банду подростков, которые нападают на прохожих на улицах. Они снимают и публикую видео с избиениями в соцсети.

Читайте также:

Четверо жителей Балашихи похитили и избивали мужчину ради 60 тысяч рублей

В Москве арестовали 43-летнего мигранта, пытавшегося задушить ребёнка в магазине

В Москве подозреваемый в контрабанде наркотиков угнал машину таможенников
#убийство
#губернатор
#дело
#мвд
#уголовное дело
#соцсети
#ук
#видео
#сотрудники
#Вячеслав Гладков
#покушение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Испании задержали украинку и австрийца за продажу копий люксовых сумок
16 января 2024, 22:02

Фото: iStock/Rawf8

В Испании задержана гражданка Украины и гражданин Австрии продажу на аукционах копий люксовых брендов по всей стране. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Испании.
«Национальная полиция Испании задержала двух человек за продажу элитных изделий из кожи на аукционах. Их коммерциализация означала бы ущерб для брендов в размере 50 000 евро», — говорится в заявлении.

При этом уточняется, что задержанным удалось пошить очень качественные подделки, что их практически было невозможно отличить от оригинальной продукции. Они продавали их как подлинные, прилагая к ним фальшивые документы.

Расследование началось еще в сентябре 2023 года, когда аукционный дом в Мадриде подверг сомнению подлинность четырех сумок от двух престижных брендов. Специалисты увидели, что сертификаты подлинности, упаковка и отделка швов отличаются от оригинальных брендов.

Читайте также:

Российские власти собираются бороться с массовой подделкой рыбных консервов

Трое мужчин ограбили ЦУМ на 130 тысяч рублей

В России задержали крупную группировку фальшивомонетчиков
#полиция
#евро
#дом
#документы
#человек
#специалисты
#расследование
#ущерб
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Адвоката Навального* заочно обвинили в экстремизме
Адвокату Навального* Михайловой предъявили заочное обвинение в экстремизме
16 января 2024, 21:55

Фото: iStock/Zolnierek

Адвоката Ольгу Михайлову, которая выступала в защиту Алексея Навального*, заочно обвинили в экстремизме. Об этом она написала в своих соцсетях.
Она отметила, что, судя по этому обвинению, все эти годы она не защищала Навального*, не выигрывала жалобы в Европейском Суде, а была участницей экстремистского сообщества, которое её подзащитный организовал в 2011 году.

Также Михайлова подчеркнула, что в настоящее время проживает вместе с дочерью за пределами России, в связи с чем обвинение было выдвинуто в заочной форме.

Ранее, в октябре прошлого года, Басманный суд Москвы арестовал троих адвокатов Навального*: Вадима Кобзева, Алексей Липцера и Игоря Сергунина, которые аткже обвиняются по статье об участии в экстремистской организации. Согласно данной статье предусматривается лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Читайте также:

Басманный суд Москвы арестовал адвоката Навального* Сергунина

К адвокатам Алексея Навального* пришли с обысками

Навального* нашли в ИК №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа

*признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом на территории России
#адвокат
#обвинение
#экстремизм
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Крокодил убил девятилетнюю девочку на глазах у ее братьев в Индонезии
16 января 2024, 21:43

Фото: iStock/Carl Jani

10 января в Индонезии во время рыбалки крокодил на глазах у братьев схватил девятилетнюю девочку и утащил ее на середину реки, к тому моменту ребенок уже был мертв. Об этом сообщает Detikcom.
Трагедия произошла недалеко от деревни Лемоамбо в провинции Юго-Восточный Сулавеси. Девочка вместе со своими братьями отправилась на рыбалку. Пока ребята ловили рыбу, сестра играла на берегу реки. В какой-то момент выскочил крокодил и схватил ребенка. Один из братьев попытался спасти сестру, однако рептилия быстро унесла свою жертву на середину реки и ушла под воду. По словам очевидцев, к тому моменту девочка уже была мертва.

Спасатели обнаружили останки ребенка через шесть часов примерно в километре от того места, где напал крокодил. В настоящее время нет информации, планируется ли выловить агрессивное пресмыкающееся.

Читайте также:

В США поймали 4-метрового аллигатора с человеческими останками в пасти

Во Флориде убили аллигатора, державшего в пасти тело человека

В ФРГ возбудили уголовное дело из-за посылки со скелетом крокодила
#сша
#спасатели
#трагедия
#реки
#девочка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Тюмени рабочего унесло течением по трубам при ремонте очистных сооружений
16 января 2024, 21:18

Фото: iStock/terex

В тюменском в районе Копытова рабочий, осуществлявший ремонт очистных сооружений, упал в камеру гидротехнического резервуара, после чего его унесло течением. Ведутся его поиски. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в силовом ведомстве.
«Человек с подрядной организации, выполняющей работы на данном объекте, упал в приемную камеру гидротехнического резервуара, после чего течением его утянуло под кровлю резервуара в разделительную камеру», - говорится в сообщении.

Уточняется, что данная камера далее распространяется еще на пять каналов. По предварительным данным, после падения рабочий был жив. На его поиски отправились специалисты тюменской службы экстренного реагирования ТОСЭР. В настоящее время личность пострадавшего пока не известна.

Ранее также сообщалось, что грунтовые воды затопили подземный участок шахты «Заполярная» в Воркуте. Во время ЧП один человек погиб, ещё одного горняка сейчас разыскивают спасатели.

Читайте также:

Мужчина заживо сжег жену в машине из-за подозрений в изменах в Красноярском крае

Женщина попыталась похитить первоклассницу в Воронеже

В московской квартире обнаружили мумию
#поиски
#человек
#специалисты
#рабочий
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф