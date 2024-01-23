«Чтобы понервничал»: Российскому военкору вскрыли машину и подбросили шевроны ВСУ

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В Петербурге неизвестные взломали автомобиль военкора Романа Сапонькова и подбросили шевроны украинский армии. Об этом сообщил военный корреспондент в своем телеграм-канале.
Как утверждает Сапоньков, они также забрали шеврон «Двух майоров», который ему передали осенью. Больше из автомобиля ничего не пропало.
«Приключения продолжаются», — грустно сыронизировал Сапоньков.
Ранее стало известно, что в отношении убившего КВНщика в Сочи Расулова возбудили уголовное дело. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак