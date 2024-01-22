Мать бросила трехмесячную дочку головой об пол и попыталась добить ногой

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В Нижегородской области арестовали мать, которая бросила трехмесячного ребенка головой об пол, после чего попыталась добить младенца ногой. Об этом сообщили на сайте Городецкого городского суда.
Следствие установило, что 7 января женщина, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, попыталась убить собственную дочь. Она взяла ее за ноги и с силой бросила об пол, а после этого сильно пнула ее по голове. Остановить ее смог посторонний мужчина, который в этот момент находился в квартире.
По факту покушения на убийство малолетнего ребенка возбуждено уголовное дело. Суд арестовал женщину до 14 марта. Малышка находится в больнице. О ее состоянии не сообщается.
Ранее сообщалось, что в Москве годовалый мальчик скончался после того, как проглотил таблетки от давления.
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По факту покушения на убийство малолетнего ребенка возбуждено уголовное дело. Суд арестовал женщину до 14 марта. Малышка находится в больнице. О ее состоянии не сообщается.
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Элина Позднякова