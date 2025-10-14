«Чтобы проучить парня»: Роковая прогулка россиянки закончилась изнасилованием

14 октября 2025, 09:05

В Петербурге мужчины изнасиловали девушку на стройплощадке в ЖК Pulse Premier

Фото: Istock/KatarzynaBialasiewicz

В Санкт-Петербурге двое мужчин изнасиловали девушку на территории строящегося жилого комплекса Pulse Premier на Октябрьской набережной. Подробности сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.