«Чтобы проучить парня»: Роковая прогулка россиянки закончилась изнасилованием
В Санкт-Петербурге двое мужчин изнасиловали девушку на территории строящегося жилого комплекса Pulse Premier на Октябрьской набережной. Подробности сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.
Инцидент произошёл утром 14 октября. По имеющимся сведениям, девушка ранее употребляла алкоголь в квартире на Ультрамариновой улице. После конфликта с молодым человеком она ушла из дома.
На улице она познакомилась с двумя мужчинами, которые пригласили её в вагончик на соседней строительной площадке. Мужчины представились охранниками и предложили ей ещё алкоголя. Затем они начали приставать к ней. Когда девушка оказала сопротивление, они её избили и изнасиловали.
После случившегося потерпевшая смогла покинуть место преступления. Она обратилась в медицинское учреждение для фиксации телесных повреждений и подала заявление в полицию.
