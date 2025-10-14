ФСБ накрыла нарколабораторию с запасами, которых хватило бы на целый регион

14 октября 2025, 08:59

ФСБ: житель Кузбасса создал нарколабораторию под контролем украинского ОПГ

Фото: Istock/Oleksii Kononenko

Сотрудники ФСБ задержали жителя Кемеровской области по подозрению в организации нарколаборатории. Об этом сообщает Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России.