ФСБ накрыла нарколабораторию с запасами, которых хватило бы на целый регион
Сотрудники ФСБ задержали жителя Кемеровской области по подозрению в организации нарколаборатории. Об этом сообщает Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России.
Подозреваемый создал лабораторию для производства наркотиков. Силовики установили, что он действовал под контролем украинского организованного преступного сообщества. В ходе обыска на объекте оперативники обнаружили и изъяли крупную партию запрещённых веществ.
Общий вес изъятого мефедрона превысил 38,6 килограмма. Кроме того, сотрудники ФСБ изъяли свыше 1,5 тонны прекурсоров, реактор и другое оборудование для изготовления наркотических веществ.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Приготовление к незаконному производству наркотических средств»). Суд избрал для задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.
