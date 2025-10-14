«Она не кусается»: Во Владивостоке собака покалечила двухлетнего ребёнка
Во Владивостоке собака серьёзно травмировала маленького ребёнка. Об этом сообщает Следственный комитет Приморского края.
По предварительной информации, инцидент произошёл 10 августа. Двухлетний ребёнок гулял у дома на улице Посьетской. В этот момент на него напал домашний пёс крупной породы. Собака была без намордника.
На основании результатов доследственной проверки следователи возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью. В настоящее время они проводят все необходимые следственные действия.
Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в Ленинградской области, где буйный жеребец на самовыгуле серьёзно покалечил пенсионерку, а несколько ранее эта же лошадь напала на двух сестёр и оторвала руку одной из них.
Читайте также: