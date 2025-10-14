Петербург накрыла волна отравлений суррогатным алкоголем, есть погибшие
В Петербурге зафиксировали первые случаи отравления суррогатным алкоголем. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.
В Центр острых отравлений НИИ скорой помощи имени Джанелидзе за последний месяц поступило пять человек с одинаковыми симптомами. Медики констатировали смерть 55-летней женщины. Ещё четверо пациентов продолжают лечение.
Пять случаев за полтора месяца составляют половину от среднегодового показателя по этой клинике. В Ленинградской области растёт число жертв нелегального алкоголя. Местные власти сообщили о 45 погибших после употребления кустарного спирта. Эта цифра стала рекордной для региона.
В материале «Радио 1» рассказываем подробности отравления смертельным суррогатом, который производила работница детсада.
