«Чтобы соблюдали порядок»: что может грозить отчиму убитого в Черняховске мальчика

30 июля 2026, 18:04

Запросили пожизненное для отчима убитого под Калининградом мальчика

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

В среду в суде продолжились прения по делу об убийстве мальчика под Калининградом. Государственное обвинение вновь запросило для отчима погибшего, Сергея Гаммы, пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.





Судебное разбирательство возобновили по ходатайству прокуратуры после того, как суд изучил дополнительные материалы: записи разговоров матери с детьми, а также данные из мобильных телефонов фигурантов, содержащие переписку о несовершеннолетних. Прения уже проходили 9 июня, но следствие продлили для всестороннего рассмотрения улик.



Начальник уголовно-судебного отдела областной прокуратуры Нина Мазур заявила: «Гамме Сергею назначить лишение свободы пожизненно в колонии строгого режима». Для матери ребенка Анастасии Гаммы прокурор запросила 8,5 лет колонии общего режима по статьям об истязаниях, ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и оставлении сына в опасности. В ходе заседания Сергей Гамма, ранее частично признавший вину, заявил, что применял физическое насилие к детям в воспитательных целях и нерегулярно:





«Чтобы соблюдали порядок, за собой следили, но мысли причинить вред здоровью не было», — пояснил он.