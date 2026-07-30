«Чтобы соблюдали порядок»: что может грозить отчиму убитого в Черняховске мальчика
В среду в суде продолжились прения по делу об убийстве мальчика под Калининградом. Государственное обвинение вновь запросило для отчима погибшего, Сергея Гаммы, пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Судебное разбирательство возобновили по ходатайству прокуратуры после того, как суд изучил дополнительные материалы: записи разговоров матери с детьми, а также данные из мобильных телефонов фигурантов, содержащие переписку о несовершеннолетних. Прения уже проходили 9 июня, но следствие продлили для всестороннего рассмотрения улик.
Начальник уголовно-судебного отдела областной прокуратуры Нина Мазур заявила: «Гамме Сергею назначить лишение свободы пожизненно в колонии строгого режима». Для матери ребенка Анастасии Гаммы прокурор запросила 8,5 лет колонии общего режима по статьям об истязаниях, ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и оставлении сына в опасности. В ходе заседания Сергей Гамма, ранее частично признавший вину, заявил, что применял физическое насилие к детям в воспитательных целях и нерегулярно:
«Чтобы соблюдали порядок, за собой следили, но мысли причинить вред здоровью не было», — пояснил он.Суд установил, что в семье на протяжении нескольких лет систематически издевались над детьми при попустительстве матери. Также огласили слова мальчика, который незадолго до смерти жаловался в полицию, что им с сестрой страшно дома, отчим часто бьет, а мать не защищает.
По версии следствия, в период с 29 января по 1 февраля 2025 года в Черняховске отчим, находясь в состоянии наркотического опьянения, избил пасынка отказ выполнять физические упражнения. Супруги не оказали ребенку медицинской помощи, в результате чего мальчик скончался. Обвиняемый убедил жену заявить о пропаже сына в полицию и сам имитировал активные поиски.