Жених убил отчима невесты на свадьбе и ушел от наказания

05 июня 2026, 19:05

People: В США жених убил отчима невесты прямо на свадьбе

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

В штате Джорджия (США) с 33-летнего Аарона Уайта сняли обвинения в убийстве отчима невесты, произошедшем прямо во время свадебной церемонии. Об этом сообщает издание People.





По данным следствия, погибший — 44-летний Джейсон Мохон — ещё до начала торжества вступил в конфликт с другим родственником невесты. На свадьбу они приехали раздельно. Вскоре после прибытия родственник открыл стрельбу, и в этот момент Мохон напал на жениха.



Сам Уайт заявил, что действовал в рамках самообороны. Он схватил пистолет и выстрелил в отчима, опасаясь за свою жизнь.





«В последний раз, когда я его видел, он угрожал меня порезать», — добавил фигурант.