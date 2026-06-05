Жених убил отчима невесты на свадьбе и ушел от наказания
People: В США жених убил отчима невесты прямо на свадьбе
В штате Джорджия (США) с 33-летнего Аарона Уайта сняли обвинения в убийстве отчима невесты, произошедшем прямо во время свадебной церемонии. Об этом сообщает издание People.
По данным следствия, погибший — 44-летний Джейсон Мохон — ещё до начала торжества вступил в конфликт с другим родственником невесты. На свадьбу они приехали раздельно. Вскоре после прибытия родственник открыл стрельбу, и в этот момент Мохон напал на жениха.
Сам Уайт заявил, что действовал в рамках самообороны. Он схватил пистолет и выстрелил в отчима, опасаясь за свою жизнь.
«В последний раз, когда я его видел, он угрожал меня порезать», — добавил фигурант.
Родственники Мохона утверждают, что тот был безоружным, при этом Уайт выпустил в него семь пуль. Тем не менее, он остался безнаказанным в правовом смысле.
Супруга Уайта отметила, что они два года ждали этого момента, чтобы «выдохнуть и осознать, что кошмар позади». Однако семья погибшего намерена добиваться правосудия и привлечь Уайта к ответственности.