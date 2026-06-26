В Кузбассе отчим изнасиловал малолетнюю падчерицу

26 июня 2026, 16:13

Фото: iStock/eranicle

В Кемеровской области мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю падчерицу. Его приговорили к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщили в Объединенном пресс-центре судов Кузбасса.





По данным «Сiбдепо», все произошло в январе текущего года. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей малолетней падчерицы.





«Суд признал, что девочка в силу своего возраста находилась в беспомощном состоянии, и вынес местному жителю обвинительный приговор за совершение тяжкого преступления против половой неприкосновенности ребенка», — говорится в материале издания.