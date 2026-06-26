В Кузбассе отчим изнасиловал малолетнюю падчерицу
В Кемеровской области мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю падчерицу. Его приговорили к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщили в Объединенном пресс-центре судов Кузбасса.
По данным «Сiбдепо», все произошло в январе текущего года. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей малолетней падчерицы.
«Суд признал, что девочка в силу своего возраста находилась в беспомощном состоянии, и вынес местному жителю обвинительный приговор за совершение тяжкого преступления против половой неприкосновенности ребенка», — говорится в материале издания.
Мужчина признал вину, однако показания давать отказался. Ему назначили наказание в 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также после освобождения в течение года его свобода будет ограничена.