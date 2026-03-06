«Чуть не ослепла»: На Бали туристка из России столкнулась с жуком-монстром в отеле

06 марта 2026, 16:44

На Бали москвичка едва не лишилась зрения из-за контакта с жуком томкатом

Фото: Istock/Фото: Istock/

Жительница Москвы получила химический ожог лица во время отдыха на Бали. Как сообщает Telegram-канал SHOT, женщина случайно раздавила во сне ядовитое насекомое.