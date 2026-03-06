«Чуть не ослепла»: На Бали туристка из России столкнулась с жуком-монстром в отеле
Жительница Москвы получила химический ожог лица во время отдыха на Бали. Как сообщает Telegram-канал SHOT, женщина случайно раздавила во сне ядовитое насекомое.
Инцидент произошел с туристкой Дарьей в один из дней отпуска. Она проснулась от сильного жжения на коже, и через несколько минут лицо покрылось ярко-красными пятнами. Пострадавшая имеет опыт отдыха в Азии и сразу заподозрила контакт с томкатом — мелким жуком, токсин которого вызывает ожоги.
Девушка предположила, что ночью насекомое ползало по ней в районе скул. Во сне она неосознанно раздавила его, и ядовитое вещество попало на кожу в непосредственной близости от глаза. При попадании на слизистую токсин может лишить зрения.
При контакте томкат выделяет педерин — он в 12 раз токсичнее яда кобры. Вещество вызывает волдыри и химические ожоги. Туристы жалуются, что шрамы от яда остаются на всю жизнь.
